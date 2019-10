Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe ist beim ATP-Turnier in Stockholm im Viertelfinale gescheitert.

Der 29-Jährige unterlag am Freitag dem an Position vier gesetzten Kanadier Denis Shapovalov mit 0:6, 3:6, für Stebe bleibt es im Jahr 2019 damit bei einer Halbfinalteilnahme.

Im Juli war er in Gstaad/Schweiz sogar erstmals in seiner Laufbahn in das Finale eines ATP-Turniers eingezogen, war dort aber dann gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas chancenlos. Beim mit gut 700.000 Euro dotierten Hartplatz-Turnier in Stockholm war Stebe einziger deutscher Vertreter.