ATP: Andy Murray - seine Karriere mit Wimbledon-Siegen und Verletzungen

Andy Murray - seine bewegte Karriere zum Durchklicken:

Andy Murray ist zurück! Der Schotte wird in Cincinnati sein langersehntes Einzel-Comeback auf der ATP-Tour geben.

Dabei hatte der Schotte wegen anhaltender Hüftschmerzen zu Beginn des Jahres unter Tränen sein Karriereende angekündigt. Doch Murray überlegte es sich noch einmal anders und ließ sich erneut operieren.

Nachdem er in Wimbledon bereits im Doppel sowie im Mixed angetreten war, will Murray zwei Wochen vor Beginn der US Open auch im Einzel wieder angreifen.

SPORT1 zeigt die bewegte Karriere des Schotten rund um seine Verletzungen, Triumphe sowie einem traumatischen Erlebnis in der Kindheit.