Tennisprofi Matthias Bachinger hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel Titelverteidiger Martin Klizan in einem Marathon-Match geschlagen.

Der Münchner bezwang den Slowaken in der ersten Runde nach 2:57 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:6 (7:4). Der Weltranglisten-125. trifft bei dem mit knapp 580.000 Euro dotierten Sandplatzturnier nun auf Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 8) oder Casper Ruud (Norwegen).

Anzeige

Bachinger hatte sich mit zwei Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der 2015 und 2017 in Kitzbühel gewonnen hatte, trifft am Dienstag zum Auftakt auf den Franzosen Richard Gasquet.