Cedrik-Marcel Stebe (28) hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht.

Der ehemalige Davis-Cup-Spieler, der nach zahlreichen Verletzungen nur auf Platz 455 der Weltrangliste geführt wird, gewann beim Sandplatzturnier im Schweizer Gstaad im Viertelfinale gegen den Italiener Thomas Fabbiano 6:4, 2:6, 6:4.

Die Partie war am Freitag wegen Regens abgebrochen und verschoben worden. Noch am Samstag soll Stebe gegen den an Position fünf gesetzten Portugiesen Joao Sousa um den Einzug ins Endspiel spielen.

Stebe nutzt "Protected Ranking" für Teilnahme

Stebe hatte für die Teilnahme in Gstaad sein "Protected Ranking" genutzt, das jedem länger verletzten Spieler der Profitour zusteht. Seine beste Weltranglistenplatzierung (Nummer 71) datiert aus dem Jahr 2012, auch Anfang 2018 stand Stebe unter den Top 100.

Bei dem mit 586.140 Euro dotierten Turnier war Stebe in der ersten Runde sein erster ATP-Tour-Sieg seit knapp zwei Jahren gelungen. Durch den Einzug ins Halbfinale hat er bereits 26.990 Euro und 90 Weltranglistenpunkte sicher, mit denen er am Montag mehr als 100 Plätze gutmachen wird.