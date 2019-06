Tennis: Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev bei ATP-Turnier in Halle

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist auch beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in Runde eins gescheitert.

Der 35-Jährige verlor bei dem Rasenturnier, das traditionell zur Vorbereitung auf das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon (1. bis 14. Juli) dient, gegen Steve Johnson (USA) in nur 68 Minuten 3:6, 3:6. In der Vorwoche hatte Kohlschreiber in Stuttgart eine Auftaktniederlage kassiert.

Durch die Pleite gegen Johnson verpasste der Augsburger, der das Turnier 2011 gewonnen hatte, die Chance auf ein deutsches Achtelfinal-Duell mit Topspieler Alexander Zverev. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger startet am Abend gegen Robin Haase aus den Niederlanden in das mit 2.219.150 Euro dotierte Turnier. 2016 und 2017 hatte Zverev in Halle jeweils das Finale erreicht.

Am Dienstag greifen Stuttgart-Halbfinalist Jan-Lennard Struff sowie die beiden Wildcard-Inhaber Rudi Molleker und Peter Gojowczyk ins Geschehen ein. Der topgesetzte Roger Federer (Schweiz) ist gegen John Millman (Australien) im Einsatz.

Nach dem Insolvenzantrag von Titelsponsor Gerry Weber firmiert das Event in diesem Jahr erstmals unter dem neuen Namen Noventi Open.