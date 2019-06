Ab Montag greifen bei den Noventi Open in Halle auch die Top-Stars ins Geschehen ein. Vor allem Roger Federer ist heiß auf das Rasenturnier der Kategorie World Tour 500. Aber auch die deutschen Farben werden mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber mehr als prominent vertreten. (Noventi Open, 1. Runde, ab 12 Uhrim SPORT1-Liveticker)

Für Federer könnte das Turnier in Halle sogar ein besonderer Moment in seiner Karriere werden. Mit neun Triumphen ist er bereits Rekordsieger in Halle. Bei einem weiteren Erfolg wären die Noventi Open das erste Turnier auf der ATP-Tour, das der Schweizer zehn Mal gewonnen hätte. "Es wäre einfach wahnsinnig, das zu schaffen", sagte Federer, der zum 17. Mal in Ostwestfalen aufschlägt.

Anzeige

Federer will den zehnten Titel

Dass sich FedEx für den zehnten Titel bereit fühlt, hat er bereits im Vorfeld des Turniers betont. "Ich bin verletzungsfrei, ich spüre total viel Mumm, ich liebe es einfach, an diesem Ort zu spielen. Und deshalb gehe ich mit einem sehr guten Gefühl in das Turnier." Wie gut sein Gefühl ist, davon können sich die Fans in seinem ersten Match gegen John Millman überzeugen.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Allerdings wird nicht nur Federer topmotiviert in das Turnier gehen. Auch Deutschlands aktuell bester Tennisspieler Alexander Zverev würde sicherlich gerne seine Spuren in Halle hinterlassen. Zwei Mal stand er bereits im Finale, musste sich aber sowohl 2016 (gegen Florian Mayer) als auch 2017 (gegen Roger Federer) mit dem zweiten Rang zufrieden geben. Man darf also gespannt sein, wie Zverev gegen Robin Haase ins Turnier startet. (Noventi Open, 1. Runde: Robin Haase - Alexander Zverev, ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Kohlschreiber und Struff wollen überzeugen

Ein Deutscher, der in Halle bereits triumphieren konnte, ist Philipp Kohlschreiber. Der Augsburger konnte sich damals im deutschen Duell gegen Philipp Petzschner (2011) durchsetzen. Gegen Steve Johnson geht er als Favorit in sein erstes Match in Halle. (Noventi Open, 1. Runde: Steve Johnson - Philipp Kohlschreiber, ab 12 Uhr im SPORT1-Liveticker)