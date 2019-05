Philipp Kohlschreiber hat seine aktuell gute Form unterstrichen und steht beim ATP-Masters in Madrid in der zweiten Runde.

Der 35 Jahre alte Augsburger setzte sich zum Auftakt gegen den vier Jahre jüngeren Michail Kukuschkin mit 6:2, 7:6 (7:5) durch und feierte im zweiten Duell mit dem Kasachen den zweiten Sieg. Kohlschreibers nächster Gegner bei der mit rund 7,3 Millionen Euro dotierten Konkurrenz ist der US-Amerikaner Frances Tiafoe.

"Ich bin gut gestartet und habe auch zunächst den zweiten Satz diktiert", sagte Kohlschreiber nach dem Match bei Sky, "dann aber war ich mit meinen Schlägen zu kurz und zu passiv. Er hat dann gut retourniert." Generell ist der Schwabe auf dem Platz mit sich im Reinen: "Ich spiele gut und arbeite fleißig. Wenn ich bei mir bin, spiele ich gut auf Sand."

Kohlschreiber scheiterte an späteren Finalisten

Kohlschreiber war in der Vorwoche nach großem Kampf im Viertelfinale des Turniers in München am späteren Finalisten Matteo Berrettini (Italien) gescheitert. Davor hatte er beim Aus in der zweiten Runde von Monte Carlo dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) ebenfalls großen Widerstand geleistet.

Kohlschreiber ist in der spanischen Hauptstadt einer von drei deutschen Profis im Hauptfeld. Der Warsteiner Jan-Lennard Struff hatte bereits durch einen Sieg gegen den Australier Nick Kyrgios die zweite Runde erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger Alexander Zverev trifft nach einem Freilos zum Auftakt auf den Sieger des spanischen Duells zwischen Roberto Bautista Agut und David Ferrer.