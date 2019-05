Spaniens Superstar Rafael Nadal hat nach überwundenen Magenproblemen seine Auftakthürde beim ATP-Masters in Madrid souverän genommen.

Der elfmalige French-Open-Sieger setzte sich in der zweiten Runde gegen den kanadischen Youngster Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 6:3 durch und trifft im Achtelfinale auf Philipp Kohlschreibers Bezwinger Frances Tiafoe (USA).

Der 32 Jahre alte Nadal hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, rechtzeitig vor seinem ersten Auftritt in Madrid wurde er jedoch wieder fit. In der spanischen Hauptstadt hat er bislang fünfmal triumphiert.

Nadal hat in diesem Jahr bereits zwei Matches auf seinem ausgewiesenen Lieblingsbelag Sand verloren. Ende April unterlag er im Halbfinale des Turniers in Barcelona gegen Dominic Thiem (Österreich), eine Woche zuvor in Monte Carlo gegen den Italiener Fabio Fognini.