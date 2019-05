Die Karriere von Alexander Zverev zum Durchklicken:

Ein gutes halbes Jahr ist es her, da erreichte Alexander Zverev mit dem Triumph beim ATP-Masters den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Doch anschließend reihte sich Enttäuschung an Enttäuschung. Zuletzt bewies er leicht ansteigende Form.

"Erstmal fasse ich den Schläger ein paar Tage nicht an", sagte Zverev nach der Auftaktpleite in Rom Mitte Mai: "Ich habe keine Lust, Tennis zu spielen." Dabei hat der 22-Jährige schon bewiesen, dass er es kann. Bei den French Open in Paris wird sich zeigen, ob er wieder zu alter Stärke findet. Oder weiter absinkt.

SPORT1 zeigt Zverevs Karriere - vom rasanten Aufstieg, bis zur aktuellen Krise.