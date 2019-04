Qualifikant Yannick Maden hat das Achtelfinale beim Sandplatzturnier in Budapest knapp verpasst. Der 29 Jahre alte Stuttgarter unterlag in der ersten Runde Pablo Cuevas aus Uruguay nach 2:07 Stunden 3:6, 6:3, 4:6. Maden hat in dieser Saison bislang nur beim Hallenturnier in Sofia ein Match auf der ATP-Tour gewonnen, in der Weltrangliste liegt er auf Platz 109.

Bachinger trifft auf Herbert

Am frühen Abend verlor zudem Matthias Bachinger, der zuvor zwar in der Qualifikation gescheitert war, jedoch doppeltes Glück hatte. Als Lucky Loser rückte er nicht nur ins Hauptfeld, sondern sofort ins Achtelfinale vor.

Dort war allerdings gegen den formstarken Pierre-Hugues Herbert Schluss, der Franzose siegte mit 7:5, 6:2.

Peter Gojowczyk bekommt es nach seinem Auftaktsieg am Donnerstag mit dem an Position vier gesetzten Georgier Nikolos Basilaschwili zu tun. Das Turnier in der ungarischen Hauptstadt ist mit 586.140 Euro dotiert.