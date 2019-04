Jan-Lennard Struff hat an seinem 29. Geburtstag einen unerwarteten Sieg gefeiert. Der Tennisprofi setzte sich im Achtelfinale des ATP-Turniers in Barcelona gegen den Vorjahresfinalisten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 6:4, 3:6, 6:2 durch und verdiente sich die ultimative Herausforderung auf Sand: Am Freitag trifft Struff zum ersten Mal auf Superstar Rafael Nadal.

Nadal besiegt einen Landsmann

Der elfmalige Turniersieger aus Spanien steigerte sich im Vergleich zu seinem holprigen Auftakt und ließ seinem Landsmann David Ferrer beim 6:3, 6:3 kaum eine Chance. Für Ferrer war es der letzte Auftritt in Barcelona, der ehemalige Finalist der French Open beendet nach dem Masters in Madrid (ab 5. Mai) seine Karriere (SERVICE: Ergebnisse aus Barcelona).

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Struff bestätigte gegen den Weltranglistenachten Tsitsipas seine bestechende Form der vergangenen Wochen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler hatte zuvor in Indian Wells bereits Alexander Zverev geschlagen und im Saisonverlauf auch Siege gegen den früheren Wimbledonfinalisten Milos Raonic und Top-Talent Denis Shapovalov (beide Kanada) gesammelt.