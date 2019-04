Mischa Zverev ist beim ATP-Sandplatzturnier in Barcelona in der ersten Runde sang- und klanglos ausgeschieden (Service: Die Ergebnisse der Barcelona Open LIVE). Der Hamburger unterlag dem spanischen Routinier David Ferrer nach nur 66 Minuten mit 3:6, 1:6. Für den auf Weltranglistenplatz 96 zurückgefallenen Zverev war es die dritte Erstrundenniederlage hintereinander.

Bei der mit 2,746 Millionen Euro dotierten Veranstaltung steigt am Dienstag auch noch Bruder Alexander Zverev ins Geschehen ein. Kontrahent des Weltranglistendritten in der zweiten Runde ist der Chilene Nicolas Jarry. Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos. Außerdem trifft Jan-Lennard Struff auf den an Nummer zehn gesetzten Belgier David Goffin.

Beim ATP-Turnier in Budapest ist Peter Gojowczyk ins Achtelfinale eingezogen (Service: Die Ergebnisse der Hungarian Open LIVE). Der Weltranglisten-85. besiegte in seinem Auftaktmatch in der ungarischen Hauptstadt den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP-Nr. 90) 7:5, 6:4. Als nächstes wartet der an Nummer vier gesetzte Georgier Nikolos Basilaschwili.

Bei der mit 586.140 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung schlagen neben Gojowczyk noch Qualifikant Yannick Maden sowie "Lucky Loser" Matthias Bachinger auf.

