Roger Federers einzigartige Karriere zum Durchklicken:

1.000 Wochen! So viele Wochen ist Roger Federer seit diesem Montag unter den Top 50 im ATP-Ranking. Davon sind 993 Wochen am Stück.

Zuvor hat Federer in dieser Saison bereits seinen 100. Titel auf der ATP-Tour geholt.

Aber der Maestro hat noch nicht genug. Da er das Racket noch nicht an den Nagel hängen will, könnte Connors Rekord von 109 Titeln noch in Gefahr geraten.

SPORT1 zeigt die eindrucksvolle Karriere des "Maestro" in Bildern.