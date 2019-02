Tennis: Jan-Lennard Struff schlägt Milos Raonic in drei Sätzen

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Dubai für eine Überraschung gesorgt und nach einem Sieg gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic das Achtelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-54. aus Warstein bezwang den 40 Plätze höher notierten Kanadier in seinem Auftaktmatch am Montag mit 6:4, 5:7, 6:4. Struffs nächster Gegner am Persischen Golf ist der Ungar Marton Fucsovics.

Aus deutscher Sicht ist bei dem hochkarätig besetzten und mit 2,89 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier außerdem noch Philipp Kohlschreiber (Augsburg) am Start. Der 35-Jährige trifft am Montagnachmittag in Runde eins auf den 20-maligen Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Schweiz).

Struff hatte gegen Raonic, der zuletzt bei den Australian Open Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) im Achtelfinale deklassiert hatte (6:1, 6:1, 7:6), lediglich im letzten Spiel des zweiten Durchgangs seinen Aufschlag abgeben müssen. In den Entscheidungssatz startete der Davis-Cup-Spieler mit einem Break und ließ Raonic, 2016 im Endspiel von Wimbledon, in der Folge keine Chance mehr. Nach 2:09 Stunden verwandelte Struff seinen vierten Matchball.