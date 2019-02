Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Marseille das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-60. aus München bezwang den elf Plätze höher notierten Bosnier Damir Dzumhur mit 6:2, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den an Nummer sechs gesetzten Lokalmatador Gilles Simon (Frankreich).

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen - hier anmelden | ANZEIGE

Anzeige

Neben Gojowczyk ist beim mit 744.010 Euro dotierten Hallenturnier in der südfranzösischen Hafenstadt noch Matthias Bachinger am Start. Der Münchner, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hat, trifft zum Auftakt am Mittwoch auf den Belgier Steve Darcis.