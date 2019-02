Deutschlands Topspieler Alexander Zverev muss in der noch jungen Tennis-Saison erneut eine Zwangspause einlegen. Der 21-Jährige sagte seinen ursprünglich geplanten Start beim ATP-Turnier in der kommenden Woche in Rotterdam aufgrund einer Knöchelverletzung kurzfristig ab.

Am vergangenen Wochenende hatte Zverev beim 5:0-Erstrundenerfolg der deutschen Davis-Cup-Mannschaft in Frankfurt gegen Ungarn zwei Einzel bestritten.

Anzeige

Zweite Pause in diesem Jahr

Der Weltranglistendritte Zverev war bereits im Januar im Vorfeld der Australian Open von Verletzungen ausgebremst worden. Einen Start beim Einladungsturnier in Adelaide hatte er damals wegen Oberschenkelproblemen abgesagt, unmittelbar vor Turnierstart in Melbourne war er zudem im Training mit dem Fuß umgeknickt.

Beim ersten Major des Jahres war er letztlich bereits im Achtelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic ausgeschieden.