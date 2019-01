Die deutschen Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (35) und Jan-Lennard Struff (28) haben beim ATP-Turnier im neuseeländischen Auckland das Endspiel verpasst.

Kohlschreiber (Augsburg) unterlag dem US-Amerikaner Tennys Sandgren 4:6, 2:6, Struff (Warstein) verpasste durch das 5:7, 6:4, 3:6 gegen den Briten Cameron Norrie sein erstes Finale auf der ATP-Tour.

Während Struff in Auckland noch im Doppel im Einsatz ist, geht es für Kohlschreiber ab Montag bei den Australian Open in Melbourne weiter. Der an Position 32 gesetzte Routinier bekommt es in der ersten Runde mit dem Chinesen Li Zhe zu tun. Struff trifft beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum Auftakt auf den Australier Matthew Ebden.