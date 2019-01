Nach ATP-Champion und Titelverteidiger Alexander Zverev haben auch Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber und der Nürnberger Maximilian Marterer frühzeitig ihre Zusage für das Sandplatzturnier in München (29. April bis 5. Mai) gegeben.

Dies teilten die Veranstalter am Montag mit.

Anzeige

"Ich freue mich jedes Jahr darauf, vor den tollen Fans in München zu spielen. Der Center Court hat etwas von Wohnzimmer für mich, in dem ich mich sehr wohl fühle", sagte Kohlschreiber, der in München bereits dreimal gewonnen hat.

Sechsmal stand er im Finale, zuletzt musste er sich dort im Vorjahr Zverev geschlagen geben.

Deutschlands Spitzenspieler hatte bereits Ende Dezember seine Zusage für das Turnier gegeben, das in diesem Jahr mit der Rekorddotierung von 586.140 Euro aufwartet.