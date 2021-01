Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty wird rund elf Monate nach ihrem letzten Auftritt auf die Tennis-Bühne zurückkehren. Die 24 Jahre alte Australierin meldete für ein Showturnier in Adelaide am 29. Januar mit hochkarätiger Besetzung.

Bei den Frauen werden auch die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA), die Weltranglistenzweite Simona Halep (Rumänien) und die dreimalige Majorsiegerin Naomi Osaka (Japan) aufschlagen.

Die Stars läuten mit dem Kurzevent die unmittelbare Vorbereitung auf die Australian Open (ab 8. Februar) ein. Barty hatte im vergangenen Februar ihr bisher letztes Match in Katar gespielt und dann aufgrund des Coronavirus auf die Turniere in den USA und in Europa verzichtet. "Es wird großartig sein, jetzt auf den Tennisplatz zurückzukehren", sagte sie.

Bei den Männern sind Major-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien), der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien), US-Open-Champion Dominic Thiem (Österreich) und Shootingstar Jannik Sinner (Italien) in Adelaide am Start.