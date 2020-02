Carina Witthöft kehrt nach über einem Jahr Pause in den Tennis-Zirkus zurück.

Die 25-Jährige, die zuletzt Trainerstunden gab, geht ab dem 23. Februar mit einer Wildcard beim ITF-Turnier in Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) an den Start.

Der Turnierveranstalter verkündete das Witthöft-Comeback auf seiner Homepage: "Zum ersten Mal sind zwei Gewinnerinnen der Vorjahre am Start: Bibiane Schoofs (2017) und Carina Witthöft (2015), die nach längerer Auszeit vom Wettkampfsport mit einer Wildcard ihr Comeback gibt, streckten bereits jeweils die Siegertrophäe in die Höhe."

Im Januar 2019 hatte Witthöft nach ihrem verletzungsbedingten Ausscheiden in der Qualifikation für die Australian Open eine Auszeit genommen – zur Enttäuschung von Barbara Rittner, Head of Women’s Tennis beim DTB.

"Ich finde es unheimlich traurig, weil sie so viel Talent hat", sagte Rittner im vergangenen Sommer bei tennisnet. "Und weil wir sie gefördert haben, viel Hoffnung hatten. Carina Witthöft überlegt wohl nach wie vor, was sie will. Und wenn eine Spielerin das nicht weiß, wird sie langfristig keinen Erfolg haben."

Witthöft wies die Aussagen auf Twitter als "respektlos" zurück und sagte dem Spiegel, sie werde nicht zurückkommen, "solange ich mich physisch und mental nicht bei hundert Prozent fühle, um konkurrenzfähig zu sein".