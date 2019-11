Statt mit Deutschland im Davis Cup beim Finalturnier in Madrid um den ersten Titel seit 1993 zu kämpfen, tourt Alexander Zverev mit Roger Federer durch Süd- und Mittelamerika, um vier Showmatches zu bestreiten.

Am Nachmittag steht das vorletzte Duell zwischen den beiden Tennis-Assen in Mexico City an - und zwar vor einer grandiosen Kulisse und riesigen Menschenmenge. Rund 50.000 Zuschauer werden im Plaza Méxiko, der größten Stierkampfarena der Welt, erwartet.

Zverev wird zum Entertainer

Bereits in Buenos Aires herrschte eine tolle Stimmung, als Zverev das zweite Match gegen den "Maestro" für sich entscheiden konnte. Dem Schweizer wurde ein euphorischer Empfang bereitet und Federer selbst begeisterte als Entertainer. Nachdem ein Zuschauer kurz vor dem Ballwechsel ein Foto forderte, spielte der 38-Jährige mit und brachte sich mitten im Spiel in Pose.

Ursprünglich waren fünf Begegnungen auf der Amerika-Tour geplant, doch das Showmatch in Kolumbiens Hauptstadt Bogota musste ausfallen. Grund dafür: die angespannte politische Lage. Eine von der Regierung verordnete Ausgangssperre nach den Massenprotesten im südamerikanischen Staat machte eine Austragung unmöglich.

Das letzte Match findet am Sonntag in Quito (Equador) statt.