"Ein paar Kilo" fehlen dem Tennis-Weltranglistenersten Novak Djokovic nach eigenen Angaben noch für eine Karriere als Sumoringer.

"Wahrscheinlich dreimal so viele wie ich jetzt drauf habe - das wäre das richtige Maß, um Wettkämpfe zu bestreiten", meinte der Serbe nach einem Show-Auftritt in einem Dohyo in Tokio.

Djokovic schaffte es dabei nicht, seinen schwergewichtigen Gegner auch nur wenige Zentimeter zu bewegen, nahm die Niederlage aber mit Humor.

Beim ATP-Turnier in der japanischen Hauptstadt ist Djokovic im Einzel an Nummer eins gesetzt. Für den 32-Jährigen ist es das erste Turnier nach seinem verletzungsbedingten Achtelfinal-Aus bei den US Open Ende August.

Zum Auftakt bekommt es Djokovic mit dem Australier Alexei Popyrin zu tun.