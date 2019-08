Misserfolg für Boris Becker!

Die deutsche Tennis-Legende ging bei ihrem Versuch, Bier in einem Supermarkt in New York zu kaufen, leer aus. Das twitterte der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten am Montag.

Weil er sein Alter nicht nachweisen konnte, verweigerte ihm die Verkäuferin an der Kasse den Bier-Verkauf. Sie nahm ihm offenbar nicht ab, dass er die Altersgrenze beim Alkoholkauf in den meisten Staaten der USA von 21 Jahren überschritten hatte.

Becker hatte eigenen Angaben zu Folge keinen Ausweis dabei. "Das nehme ich als Kompliment", schloss der 51-Jährige seine Tweet ab.

Becker weilt derzeit bei den US Open in New York und geht seiner Arbeit als TV-Experte nach.