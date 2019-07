Laura Siegemund erreicht erstmals in dieser Saison ein Halbfinale auf der WTA-Tour © Getty Images

Laura Siegemund erreicht beim WTA-Turnier in Bukarest ihr erstes Halbfinale in diesem Jahr. Mischa Zverev verliert dagegen im Viertelfinale des ATP-Turniers in Newport.