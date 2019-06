Die irrsten Tennis-Matches der Geschichte zum Durchklicken:

Immer wieder kommt es im Tennis zu epischen Duellen.

Bis heute unvergessen ist das Spiel zwischen John Isner und Nicolas Mahut, die sich in Wimbledon eine wahre Tennis-Schlacht lieferten. Erst nach über elf Stunden, verteilt auf drei Tage, stand der Sieger fest.

An diesem Samstag jährt sich der Tag, an dem das Duell am 22. Juni 2010 auf einem Nebenplatz des "heiligen Rasens" startete, zum neunten Mal. Doch auch andere Marathon-Spiele gingen in die Geschichte ein.

SPORT1 zeigt die irrsten Partien aller Zeiten.