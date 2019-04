Tennis: Traumpaare mit Graf, Agassi, Svitolina, Monfils, Sharapova, Wawrinka

Alte und neue Tennis-Traumpaare zum Durchklicken:

In keinem Sport gibt es vermutlich so viele Beziehungen zwischen weiblichen und männlichen Profis wie im Tennis. ATP- und WTA-Profis scheinen seit jeher eine besondere gegenseitige Anziehungskraft zu besitzen - auch wenn viele Beziehungen in die Brüche gingen.

Das jüngste Tennis-Traumpaar, welches dieses Schicksal ereilte, scheinen Stan Wawrinka und Donna Vekic zu sein. Dafür hat sich bei den Australian Open ein neues Liebes-Doppel gefunden, das sogar einen eigenen Instagram-Account mit gemeinsamen Bildern und Videos dafür erstellt hat.

Aber auch in der Vergangenheit gab es großartige Tennis-Stars bei Damen und Herren, die sich zueinander hingezogen fühlten.

SPORT1 zeigt alte und neue Tennis-Liebespaare.