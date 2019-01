Angelique Kerber und Alexander Zverev greifen beim Hopman Cup im australischen Perth nach dem dritten Titel für Deutschland.

Das topgesetzte Duo kämpft wie im Vorjahr gegen Titelverteidiger Schweiz (Tennis, Hopman Cup: Deutschland - Schweiz ab 9 Uhr im LIVETICKER) um den Sieg beim traditionsreichen Nationenvergleich.

Gegen Gastgeber Australien feierte das deutsche Duo am Freitag den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel. Nun warten der 20-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer und Belinda Bencic auf die deutschen Hoffnungsträger - die Gelegenheit zur Revanche für die Finalniederlage aus dem Vorjahr.

Zverev schlägt Federer beim ATP-Finale

"Es ist schön, zurück im Endspiel zu sein. Nach unserer Finalniederlage wollten wir unbedingt wieder dorthin", sagte Zverev. Der 21-Jährige hatte im vergangenen Jahr ebenfalls mit Kerber das Finale gegen Federer/Bencic mit 1:2 verloren. "Ich hoffe, dieses Jahr wird es genauso aufregend", sagte Zverev, "aber mit einem anderen Ende."

Der Weltranglistenvierte Zverev, der in dieser Saison seinen ersten Grand-Slam-Titel anpeilt, trifft erstmals nach seinem Triumph beim ATP-Saisonfinale in London wieder auf Federer. In der britischen Metropole hatte Zverev den Schweizer vor sieben Wochen im Halbfinale zum dritten Mal in seiner Karriere geschlagen.

Den bisher letzten deutschen Sieg beim Mixed-Turnier hatten 1995 Anke Huber und Boris Becker geholt, 1993 hatte Deutschland erstmals mit Steffi Graf und Michael Stich triumphiert.

So können Sie den Hopman-Cup LIVE verfolgen

LIVETICKER: SPORT1.de

TV: Eurosport

LIVESTREAM: Eurosport Player