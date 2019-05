Die Favoriten der STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy zum Durchklicken:

Die STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy 2019 kommt am Samstag zum ersten Mal nach Schweden. Vor spektakulärer Fjord-Kulisse messen sich am 25. Mai die zwölf besten Sportholzfäller der Welt in packenden Duellen.

In der Königsklasse im Sportholzfällen kommt es zum Kampf Mann gegen Mann am Holzstamm bei der STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy 2019.

Zum Teilnehmerfeld zählen unter anderem Titelverteidiger Stirling Hart aus Kanada, der schwedische Lokalmatador Ferry Svan, Deutschlands bester Timbersportler Robert Engner sowie weitere Athleten aus aller Welt.

SPORT1 ist bei dem Event, das als der schnellste und härteste Wettkampf im Sportholzfällen gilt, LIVE dabei (ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 sowie im LIVESTREAM auf SPORT1.de) und macht für Sie den Favoritencheck.