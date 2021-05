Die deutschen Wasserspringer haben einen bronzenen Auftakt in die Schwimm-EM von Budapest hingelegt.

Im Team-Event landeten Tina Punzel, Christina Wassen, Lou Massenberg und Rekord-Europameister Patrick Hausding mit 421,00 Punkten auf dem dritten Platz. Gold ging an Russland (431,80) vor Italien (428,00). Für den Berliner Hausding (32) war es bereits die 34. EM-Medaille seiner Karriere.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Wir wollten natürlich unseren Titel erfolgreich verteidigen, aber mit einer Medaille können wir auch glücklich sein", sagte die Dresdnerin Punzel (25): "Wir wussten, dass es schwer wird, weil alle Teams ihre besten Springer an den Start bringen."

Die deutschen Wasserspringer sind direkt von der Olympia-Qualifikation in Tokio nach Budapest gereist. Für die Sommerspiele haben Hausding und Co. zehn von zwölf möglichen Quotenplätzen erkämpft. Die personenbezogenen Tickets werden jedoch erst bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der "FINALS 2021" in Berlin am ersten Juni-Wochenende vergeben.