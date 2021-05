Das deutsche Synchronschwimm-Duett Marlene Bojer/Michelle Zimmer ist in der Freien Kür auf EM-Platz elf gelandet. Das neuformierte Duo kam in der Budapester Duna Arena auf 82,7000 Punkte. In der Technischen Kür am Donnerstag hatten Bojer/Zimmer als Zehnte die beste EM-Platzierung eines deutschen Duetts in der noch jungen Geschichte dieser Disziplin als eigenständiger Wettbewerb eingefahren.

"Sie sind sauber geschwommen", lobte Bundestrainerin Doris Ramadan. Allerdings habe sie ihren Schützlingen die Aufregung angemerkt: "Wir haben kurzfristig einen Wechsel in der Choreographie vorgenommen und einen zusätzlichen Heber eingebaut. Da waren wir sehr mutig, aber es hat nicht ganz die Punkte gebracht, die wir uns erhofft hatten."

Gold ging wie erwartet an die favorisierten Russinnen Swetlana Kolesnitschenko/Swetlana Romaschina (97,9000).