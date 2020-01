Ex-Weltmeister Marco Koch hat als erster deutscher Schwimmer die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio geknackt.

Der 29-Jährige schlug bei der FINA Champions Swim Series in Shenzhen/China hinter dem niederländischen Kurzbahn-Europameister Arno Kamminga über 200 m Brust in 2:09,81 Minuten als Zweiter an und blieb neun Hundertstelsekunden unter der geforderten Zeit.

"Ich bin sehr glücklich, dass es gleich im ersten Anlauf funktioniert hat und ich nun zum dritten Mal Olympia erleben kann", sagte der Weltmeister von 2015.

Koch, der bei der WM im vergangenen Jahr als Fünfter knapp eine Medaille verpasst hatte, wechselte zu Jahresbeginn seinen Trainer: Nach dem ehemaligen Bundestrainer Henning Lambertz betreut ihn jetzt dessen Vorgänger Dirk Lange.