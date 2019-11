Angeführt von Ex-Weltmeister Marco Koch (29) und Titelverteidiger Philip Heintz (28) wird der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mit 40 Athleten bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow (4. bis 8. Dezember) antreten. Wie der DSV am Dienstag mitteilte, reisen 21 Frauen und 19 Männer nach Schottland.

Nicht im Aufgebot stehen Vizeweltmeisterin Sarah Köhler, Ex-Europameisterin Franziska Hentke und Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock, die sich laut DSV auf einen Trainingsblock in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio konzentrieren.

"In dieser Saison stehen die Olympischen Spiele im Fokus. Einige Topathleten verzichten auf die Kurzbahn-EM, weil sie in ihrem Saisonaufbau unterschiedliche Prioritäten verfolgen. Andere werden die Titelkämpfe in Glasgow dazu nutzen, ihre Routine bei internationalen Meisterschaften zu verbessern", sagte Bernd Berkhahn, Teamchef der Beckenschwimmer und Trainer von Wellbrock.

Die 40-köpfige DSV-Mannschaft (Beckenschwimmen) für die Kurzbahn-EM in Glasgow im Überblick:

Frauen: Aliena Schmidtke (Magdeburg), Angelina Köhler (Hannover), Anna Elendt (Darmstadt), Anna Kroniger (Bochum), Annika Bruhn (Neckarsulm), Celine Rieder (Neckarsulm), Franziska Weidner (Neckarsulm), Jenny Mensing (Wiesbaden), Jessica Felsner (Köln), Lea Boy (Würzburg), Leonie Kullmann (Berlin), Lisa Höpink (Essen), Malin Grosse (Hannover), Marie Pietruschka (Leipzig), Nadine Laemmler (Neckarsulm), Reva Foos (Frankfurt), Giulia Goerigk (Karlsruhe), Magdalena Heimrath (Chemnitz), Maya Tobehn (Berlin), Zoe Vogelmann (Heidelberg), Isabel Gose (Heidelberg)

Männer: Christian Diener (Potsdam), Christian vom Lehn (Wuppertal), Damian Wierling (Essen), Daniel Pinneker (Neckarsulm), Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm), Fynn Minuth (Neckarsulm), Marco Koch (Frankfurt), Marius Kusch (Essen), Marius Zobel (Magdeburg), Ole Braunschweig (Berlin), Philip Heintz (Heidelberg), Ramon Klenz (Berlin), Ruwen Straub (Würzburg), Henning Mühlleitner (Neckarsulm), Björn Kammann (Hamburg), Lukas Märtens (Magdeburg), Marvin Dahler (Sindelfingen), Artem Selin (Nübad-Flippers), Sven Schwarz (Hannover)