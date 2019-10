Revolution in der Schwimmwelt!

Mit der International Swimming League ISL geht erstmals ein nicht vom Schwimm-Weltverband FINA organisiertes Wettkampfformat an den Start. Als eine Art Champions League des Schwimmens sollen sich an bestimmten Wettkampftagen verschiedene Teams duellieren.

Durch hohe Preisgelder wird sichergestellt, dass die komplette Weltelite an diesem neuen Wettbewerb teilnimmt.

Die FINA ist davon allerdings nur wenig begeistert, läuft sie damit doch Gefahr, ihre Monopolstellung im Schwimmen zu verlieren.

SPORT1 erklärt die ISL samt Modus, Teilnehmern, Terminen und Konfliktpotenzial.

Was ist die ISL?

Die ISL ist ein privates Wettkampfformat, das das erfolgreiche Konzept eines Mannschaftswettbewerb (wie z.B. im Fußball) in den Schwimmsport transferieren soll.

Gegründet wurde die ISL von dem ukrainischen Milliardär Konstjantyn Hryhoryschyn. Er will damit das Potenzial des Schwimmsports, der weltweit verbreitet ist, nutzen, um eine kommerzielle Vermarktung zu ermöglichen. Davon sollen vor allem auch die Athleten profitieren, die dadurch höhere Preis- und Startgelder bekommen.

Geplant sind ein Gesamtpreisgeld von fünf Millionen US-Dollar sowie ein Startgeld von 10.000 US-Dollar pro Athlet.

Bei Gründung der ISL wurden sechs Kernelemente des neuen Wettbewerbs formuliert:

Wettbewerbe zwischen Mannschaften

eine reguläre Saison mit mehreren Stationen

finanzielle Anreize für Athleten und Sponsoren

Teilnahme der Weltelite des Schwimmsports

Mannschaften bestehen je zur Hälfte aus Männern und Frauen

Eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Doping

Wer sind die Teilnehmer?

Zu Beginn des Projekts wurden insgesamt zwölf Mannschaften anvisiert, die in Europa und den USA angesiedelt sind. In der weiteren Planung hat man diese Zahl auf acht Teams verringert. Daher fiel auch die deutsche Mannschaft ONEflow aus Baden-Württemberg aus dem Teilnehmerfeld. Der Einstieg in die ISL ist nun für 2020 geplant.

In der Saison 2019 nehmen acht Mannschaften teil, vier aus den USA und vier aus Europa. An den Wettkampftagen müssen jeweils zwölf Männer und Frauen pro Team an den Start gehen.

Insgesamt sind auch fünf deutsche Athleten in der ISL vertreten.

Teams aus den USA

LA Current

Männer: Nathan Adrian, Dylan Carter, Michael Chadwick, Jack Conger, Matt Grevers, Ryan Held, Chase Kalisz, Will Licon, Felipe Lima, Ryan Murphy, Blake Pieroni, Josh Prenot, Andrew Seliskar, Tom Shields

Frauen: Kathleen Baker, Amy Bilquist, Jhennifer Conceição, Ella Eatin, Béryl Gastaldello, Margo Geer, Anastasia Gorbenko, Annie Lazor, Katie McLaughlin, Andi Murez, Farida Osman, Leah Smith, Kendyl Stewart, Aly Tetzloff

DC Trident

Männer: Zach Apple, Kevin Cordes, Abrahm DeVine, Ian Finnerty, Zane Grothe, Zach Harting, Robert Howard, Jay Litherland, Cody Miller, Giles Smith, Velimir Stjepanovic, Jérémy Stravius, Andreas Vazaios

Frauen: Anika Apostalon, Emma Barksdale, Lisa Bratton, Annika Bruhn, Natalie Coughlin, Bethany Galat, Sarah Gibson, Siobhán Haughey, Tristan Hollard, Madison Kennedy, Simona Kubová, Katie Ledecky, Leah Neale, Leiston Pickett, Brianna Throssell

Cali Condors

Männer: Bowen Becker, Jack Cartwright, Caeleb Dressel, Nic Fink, Townley Haas, Anton Ipsen, Radosław Kawęcki, Mitch Larkin, Kacper Majchrzak, Justin Ress, John Shebat, Jan Świtkowski, Mark Szaranek, Andrew Wilson

Frauen: Signe Bro, Mallory Comerford, Kelsi Dahlia, Hali Flickinger, Molly Hannis, Natalie Hinds, Shayna Jack, Lilly King, Melanie Margalis, Kylie Masse, Olivia Smoliga, Ariarne Titmus, Kasia Wilk, Kelsey Wo

New York Breakers

Männer: Michael Andrew, Marcelo Chierighini, Mack Darragh, Joao de Lucca, Jonathan Gomez, Marco Koch, Marius Kusch, Clyde Lewis, Justin Lynch, Jack McLoughlin, Jacob Pebley, Chris Reid, Pedro Spajari, Brad Tandy, Markus Thormeyer

Frauen: Haley Black, Pernille Blume, Ali DeLoof, Catie DeLoof, Gabby DeLoof, Emily Escobedo, Reva Foos, Breeja Larson, Lia Neal, Tayla Lovemore, Emily Overholt, Alys Thomas, Madi Wilson

Teams aus Europa

Aqua Centurions

Männer: Apostolos Christou, Santo Condorelli, Breno Correia, Laszlo Cseh, Fabio Scozzoli, Luca Dotto, Kristian Gkolomeev, Philip Heintz , Nicolo Martinenghi, Luiz Altamir Melo, Alessandro Miressi, Matteo Rivolta, Simone Sabbioni

Frauen: Freya Anderson, Ilaria Bianchi, Georgia Bohl, Elena Di LIddo, Silvia Di Pietro, Franziska Hentke , Sarah Köhler , Kaylee McKeown, Hannah Miley, Lidon Munoz, Larissa Oliveira, Margherita Panziera, Federica Pellegrini, Alba Vazquez

Männer: Gunnar Bentz, Richard Bohus, Henrik Christiansen, Jeremy Desplanches, Robert Glinta, Arno Kamminga, Dominik Kozma, Kristof Milak, Vlad Morozov, Erik Persson, Jesse Puts, Sebastian Sabo, PJ Stevens, Adam Telegdy, Pieter Timmers

Frauen: Mie Nielsen, Alia Atkinson, Katalin Burian, Kim Busch, Kimberly Buys, Katinka Hosszu, Zsuzsanna Jakabos, Ajna Kesely, Ranomi Kromowidjojo, Jenna Laukkanen, Fanny Lecluyse, Kira Toussaint, Maria Ugolkova, Jessica Vall

Männer: Kyle Chalmers, Alex Graham, James Guy, Yuri Kisil, Finlay Knox, Vini Lanza, Cameron McEvoy, Adam Peaty, Kirill Prigoda, Duncan Scott, Elijah Winnington, Matthew Wilson, Christian Diener

Frauen: Minna Atherton, Holly Barratt, Mireia Belmonte, Bronte Campbell, Cate Campbell, Jess Hansen, Holly Hibbott, Boglarka Kapas, Emma McKeon, Taylor McKeown, Siobhan-Marie O’Connor, Jeanette Ottesen, Sydney Pickrem, Sarah Vasey, Marie Wattel

Männer: Simonas Bilis, Anton Chupkov, Chad Le Clos, Max Litchfield, Florent Manaudou, Ben Proud, Mykhailo Romanchuk, Evgeny Rylov, Sergii Shevtsov, Ilya Shymanovich, Maxim Stupin, Kregor Zirk

Frauen: Charlotte Bonnet, Imogen Clark, Georgia Davies, Femke Heemskerk, Fantine Lesaffre, Penny Oleksiak, Kayla Sanchez, Emily Seebohm, Anastasiya Shkurdai, Sarah Sjostrom, Kierra Smith, Rebecca Smith

Wie ist der Modus?

Die acht Vereine werden für die Saison in zwei Vierer-Gruppen aufgeteilt. Innerhalb dieser Gruppen treten die Teams an drei Wettkampfwochenenden gegeneinander an. Abschließend wird in einem Finalevent der Sieger gekürt.

An den einzelnen Events finden verschiedene Einzelrennen statt, in denen pro Team zwei Athleten an den Start gehen. Bei vier Teams sind so jeweils acht Athleten pro Rennen am Start. Abhängig von der Platzierung bekommt jeder Athlet Punkte für sein Team, wobei der Sieger neun und der Letztplatzierte einen Punkt erhält.

Das Siegerteam eines Wettkampfwochenendes bekommt vier Punkte, das letztplatzierte Team einen Punkt.

Rennen werden über verschiedene Distanzen bis zu 400 Meter ausgetragen. Dazu kommen noch Staffelrennen.

Wann und wo wird geschwommen?

5./6. Oktober 2019 - Indianapolis (USA)

12./13. Oktober 2019 - Neapel (Italien)

19./20. Oktober 2019 - Lewisville (USA)

26./27. Oktober 2019 - Budapest (Ungarn)

16./17. November 2019 - College Park (USA)

23./24. November 2019 - London (Großbritannien)

20./21. Dezember 2019 - Finale in Las Vegas (USA)

Wie kann man die ISL LIVE verfolgen?

In Deutschland überträgt Europsport die Wettbewerbe auf Eurosport 2 im TV und dem Eurosport Player im Livestream. Auf Eurosport 1 gibt es jeweils am Sonntag eines Wettkampfwochenendes eine ausführliche Zusammenfassung ab 22.00 Uhr.

Wie reagiert die FINA?

Der Schwimm-Weltverband reagierte äußerst negativ auf die Ankündigung der neuen Schwimm-Serie. Hauptsorge der FINA ist es, das Monopol im Schwimmsport zu verlieren. So wurde zwar offiziell verkündet, dass die Ausrichtung von Wettbewerben durch Privatorganisationen zulässig sei, aber allein die FINA die Integrität und Gültigkeit des Sports gewährleistet.

So wurde ein geplantes Event der ISL Ende 2018 von der FINA abgesagt, da sie mangelnde Vorbereitung und Verstöße gegen das Regelwerk monierte. Dazu verkündete sie, eventuelle Bestzeiten, die im Rahmen von ISL-Wettbewerben aufgestellt werden, nicht anzuerkennen, d.h. eventuelle Welt-, Kontinental- oder Nationalrekorde werden nicht in die FINA-Rekordlisten aufgenommen.

Athleten und ISL-Verantwortliche sehen darin hauptsächlich Schikanemaßnhamen des Weltverbandes, um die Wettkampfserie zu unterbinden.

Dazu hatte die FINA kurz nach der Gründung der ISL eine eigene Wettkampfserie angekündigt - die Champions Swim Series. Laut der FINA sollen in dieser die aktuellen Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordhalter und Weltranglistenersten einer Distanz gegeneinander antreten. Problem an der Sache: Über 100 m Brust müsste 2019 z.B. der Brite Adam Peaty vier Mal gegen sich selbst antreten.