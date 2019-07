Die Schwimmweltmeisterschaften finden vom 12. bis 28. Juli im südkoreanischen Gwangju statt und sind die insgesamt 18. Auflage des Wettbewerbs.

Es werden Medaillen in den Disziplinen Beckenschwimmen, Wasserspringen, Wasserball, Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen und High Diving vergeben. An 17 Wettkampftagen stehen insgesamt 76 Entscheidungen an.

1. China: 11x Gold, 5x Silber, 1x Bronze - 17 gesamt

2. Russland: 6x Gold, 3x Silber - 9

3. Deutschland: 2x Gold, 2x Bronze - 4

4. Ukraine: 1x Gold, 3x Bronze - 4

5. Ungarn: 1x Gold - 1

5. Brasilien: 1x Gold - 1

7. Italien: 3x Silber, 1x Bronze - 4

8. Frankreich: 3x Silber - 3

9. USA: 2x Silber, 5x Bronze - 7

10. Spanien: 2x Silber, 1x Bronze - 3

11. Mexiko: 1x Silber, 3x Bronze - 4

12. Großbritannien: 1x Silber, 2x Bronze - 3

13. Kanada: 1x Silber, 1x Bronze - 2

14. Malaysia: 1x Silber - 1

15. Japan: 3x Bronze - 3

16. Südkorea: 1x Bronze - 1