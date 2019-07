US-Star Caeleb Dressel hat bei der Schwimm-WM in Gwangju drei Goldmedaillen in 100 Minuten gewonnen und ist auf dem besten Weg, den Rekord seines legendären Landsmannes Michael Phelps zu brechen.

Der 22-Jährige aus Florida siegte im Nambu University Municipal Aquatics Centre zunächst in 21,04 Sekunden über 50m Freistil. Eine gute halbe Stunde später triumphierte Dressel in 49,66 Sekunden über 100m Schmetterling. Zum Abschluss des siebten Wettkampftages führte er die gemischte 4x100-m-Freistilstaffel der USA in Weltrekordzeit von 3:19,40 Minuten zum WM-Titel.

Sollte Dressel am Sonntag auch mit der amerikanischen Lagenstaffel Gold holen, hätte er Rekord-Olympiasieger Phelps übertrumpft. Dann würde er mit sieben Gold- und einer Silbermedaille aus Südkorea abreisen.

Vor zwei Jahren in Budapest hatte Dressel wie Phelps 2007 in Melbourne sieben WM-Titel gewonnen. Im Halbfinale über 100m Schmetterling hatte der neue Star Phelps zudem in 49,50 Sekunden den Weltrekord abgenommen.