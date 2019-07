Bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Gwangju (Südkorea) hat der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) bereits für Furore gesorgt. In den Freiwasser-Wettbewerben gab es insgesamt sechs Medaillen für Deutschland, zwei davon glänzten in Gold. (Medaillenspiegel Schwimm-WM 2019)

Nun wollen die Beckenschwimmer zeigen, was sie können. Bei den letzten Großereignissen war das Team allerdings nicht gerade von Erfolg verwöhnt.

Gerade einmal drei Medaillen konnten deutsche Schwimmer bei den letzten beiden Weltmeisterschaften erringen. Bei den Olympischen Spielen war das Ergebnis sogar noch ernüchternder. Sowohl in Peking als auch in London ging man komplett leer aus.

Wellbrock in Topform

In Gwangju soll sich das nun wieder ändern. "In die Pflicht nehmen wir alle Sportler, dafür sind sie hier", stellte Teamchef Bernd Berkhahn vor den Wettbewerben klar, schlug aber auch gleich wieder ruhigere Töne an: "Sie sollen abliefern, aber wir setzen da keinen unter Druck."

Einer, der abliefern soll, ist Florian Wellbrock. Im Freiwasser hat er mit seinem Titel über zehn Kilometer bereits gezeigt, dass er in Topform ist. Nun ist er auch im Becken die große Hoffnung des DSV über 800m und 1500m Freistil.

"Ich weiß, dass ich gut in Form bin und mich auf keinen Fall verstecken muss", sagte der Magdeburger, der mit gehörig Selbstvertrauen in die Beckenwettbewerbe geht.

Staffeln lösen Olympia-Ticket

Bereits am Sonntag haben die deutschen 4x100m-Staffeln für die ersten kleinen Erfolgserlebnisse gesorgt. Sowohl die Frauen als auch die Männer sicherten sich souverän ihre Tickets für Olympia 2020 in Peking. Die Frauen zogen sogar ins Finale ein.

Man darf also gespannt sein, wie es heute für den DSV weitergeht.

Alle News und Ergebnisse zu den Beckenwettbewerben bei der Schwimm-WM 2019:

