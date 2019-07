Das südkoreanische Gwangju ist in diesen Tagen der Mittelpunkt der Schwimm-Welt.

Vom 12. bis 28. Juli werden in der 1,4-Millionen-Stadt südlich von Seoul die Weltmeisterschaften in den Disziplinen Beckenschwimmen, Wasserspringen, Wasserball, Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen und High Diving ausgetragen. An 17 Wettkampftagen stehen insgesamt 76 Entscheidungen an. Der Zeitunterschied zu Deutschland beträgt sieben Stunden.

Die Deutschen bei der Schwimm-WM

Die größten Hoffnungen aus deutscher Sicht ruhen auf Florian Wellbrock, der sowohl im Freiwasser über die olympischen zehn Kilometer als auch im Becken (800 und 1500 m) zu den Medaillenkandidaten gehört. Außenseiterchancen werden Franziska Hentke über 200 Meter Schmetterling und Brustschwimmer Marco Koch eingeräumt.

Bei den Wasserspringern dürfte wegen seines Verletzungspechs nicht einmal der Olympiadritte Patrick Hausding Edelmetall holen. Sein Hauptziel ist ein Olympia-Quotenplatz vom 3-m-Brett.

Die deutschen Wasserballer liebäugeln bei ihrem WM-Comeback mit dem Viertelfinale.

Die Superstars der Schwimm-WM

Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio sind vor allem im Becken die internationalen Topathleten am Start. Dazu gehören die fünfmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA) und die siebenfache Weltmeisterin Sarah Sjöström (Schweden) bei den Frauen sowie der US-Amerikaner Caeleb Dressel (ebenfalls siebenfacher Weltmeister) und der fünfmalige WM-Champion Adam Peaty (Großbritannien) bei den Herren.

Gespannt erwartet wird der Auftritt des umstrittenen Chinesen Sun Yang, dem wegen einer mit einem Hammer zerstörten Dopingprobe weiter die Sperre droht.

Der Zeitplan der Schwimm-WM 2019

Freitag, 12. Juli:

13 Uhr: Eröffnungsfeier

Samstag, 13. Juli:

3 Uhr: 5km Freiwasserschwimmen, Männer

6 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 10m Synchron Mixed

8.30 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 1m Frauen

12 Uhr: Synchronschwimmen, Solo Technische Kür

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3m Synchron Männer

Sonntag, 14. Juli:

3 Uhr: 10km Freiwasserschwimmen, Frauen

08.30 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 1m Männer

12 Uhr: Synchronschwimmen, Duett Technische Kür

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 10m Synchron Frauen

Montag, 15. Juli:

08.30 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3m Synchron Frauen

10 Uhr: Synchronschwimmen, Mixed Duett Technische Kür

12 Uhr: Synchronschwimmen, Highlight Routine

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 10m Synchron Männer

13.30 Uhr: Wasserball-Vorrunde, Deutschland-Japan

Dienstag, 16. Juli:

3 Uhr: 10km Freiwasserschwimmen, Männer

12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Team Technische Kür

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3m Frauen und 10m Team Event

Mittwoch, 17. Juli:

3 Uhr: 5km Freiwasserschwimmen, Frauen

10.50 Uhr: Wasserball-Vorrunde, Brasilien-Deutschland

12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Freie Kür Einzel

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 10m Frauen

Donnerstag, 18. Juli:

3 Uhr: 5km Freiwasserschwimmen, Teamstaffel

12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Duett Freie Kür

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3m Männer

Freitag, 19. Juli:

1.30 Uhr: 25km Freiwasserschwimmen, Männer

1.45 Uhr: 25km Freiwasserschwimmen, Frauen

05.30 Uhr: Wasserball-Vorrunde, Deutschland-Italien

12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Team Freie Kür

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3m Frauen

Samstag, 20. Juli:

08.30 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3m Synchron Mixed

10.00 Uhr: Synchronschwimmen, Mixed Duett Freie Kür

12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Freie Kombination

13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 10m Männer

Sonntag, 21. Juli:

ab 13 Uhr:

400m Freistil, Männer

400m Freistil, Frauen

4x100m Freistil Männer

4x100m Freistil Frauen

Montag, 22. Juli:

ab 13 Uhr:

100m Brust, Männer

100m Schmetterling, Frauen

50m Schmetterling, Männer

200m Lagen, Frauen

Dienstag, 23. Juli:

5.15 Uhr:

Klippenspringen, Frauen

ab 13 Uhr:

200m Freistil, Männer

1500m Freistil, Frauen

100m Rücken, Frauen

100m Rücken, Männer

100m Brust, Frauen

Mittwoch, 24. Juli:

5 Uhr:

Klippenspringen, Männer

ab 13 Uhr:

800m Freistil, Männer

200m Freistil, FrauenDa

200m Schmetterling, Männer

50m Brust, Männer

4x100m Mixed Staffel

Donnerstag, 25. Juli:

ab 13 Uhr:

200m Schmetterling, Frauen

100m Freistil, Männer

50m Rücken, Frauen

200m Lagen, Männer

4x200m Freistil, Frauen

Freitag, 26. Juli:

11.30 Uhr:

Wasserball, Finale, Frauen

ab 13 Uhr:

100m Freistil, Frauen

200m Brust, Frauen

200m Rücken, Männer

200m Brust, Männer

4x200m Freistil, Männer

Samstag, 27. Juli:

11.30 Uhr:

Wasserball, Finale, Männer

ab 13 Uhr:

50m Schmetterling, Frauen

50m Freistil, Männer

100m Schmetterling, Männer

200m Rücken, Frauen

800m Freistil, Frauen

4x100m Freistil, Mixed

Sonntag, 28. Juli:

ab 13 Uhr:

1500m Freistil, Männer

50m Brust, Frauen

50m Freistil, Frauen

50m Rücken, Männer

400m Lagen, Frauen

400m Lagen, Männer

4x100m Lagen, Frauen

4x100m Lagen, Männer

So verfolgen Sie die Schwimm-WM LIVE:

Von den Wettkämpfen wird es im deutschen TV keine Bilder geben. Das ZDF berichtet lediglich im Livestream in seiner Mediathek.

Livestream: zdfsport.de