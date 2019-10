Wales und Australien haben bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan das Viertelfinale erreicht.

Die Waliser besiegten am Mittwoch Fidschi mit 29:17 (14:10) und sind damit ebenso wie die zweitplatzierten Australier schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze von Gruppe D zu verdrängen.

England und Frankreich weiter

Zuvor hatten bereits England und Frankreich in Gruppe C sowie Südafrika in Gruppe B das Ticket für die K.o.-Runde gebucht. Titelverteidiger Neuseeland kann mit einem Sieg am Samstag gegen Italien das Viertelfinale klarmachen. In Gruppe A streiten Gastgeber Japan, Schottland und Irland um die zwei zu vergebenden Viertelfinal-Plätze.