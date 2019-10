Mitfavorit Südafrika steht bei der Rugby-WM in Japan mit einem Bein im Viertelfinale.

Die Springboks setzten sich am Freitag in der Gruppe B im vorentscheidenden Duell gegen Italien klar mit 49:3 (17:3) durch. Zum Abschluss treffen die Südafrikaner am Dienstag auf Tabellenschlusslicht Kanada, während Italien am 12. Oktober noch gegen Titelverteidiger Neuseeland antreten muss. Gruppenfavorit ist Titelverteidiger Neuseeland.

Die Kanadier hatten sich im November mit einem knappen Erfolg gegen Deutschland das letzte WM-Ticket gesichert. Insgesamt nehmen 20 Teams an der Endrunde teil. Nach der Vorrunde mit vier Fünfergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale. Dort geht es ab dem 19. Oktober im K.o.-Modus um den Titel.