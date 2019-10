Nach dem krachenden Aus im Viertelfinale der Rugby-WM hat Australiens Coach Michael Cheika seinen Rücktritt erklärt.

Der 52-Jährige zog damit am Sonntag, einen Tag nach der herben 16:40-Pleite im ersten K.o.-Duell gegen England, die Konsequenz aus dem insgesamt enttäuschenden Abschneiden beim Turnier in Japan. In der Vorrunde hatte Australien bereits gegen Wales verloren.

"Ich wusste es schon im Moment des Schlusspfiffs, ich wollte aber abwarten, bis es sich ein bisschen gesetzt hat", sagte Cheika in einem vom australischen Verband veröffentlichten Video. Das Viertelfinal-Aus bedeutete für den zweimaligen Champion das schwächste Abschneiden seit 2007, überhaupt hatten die "Wallabies" zuvor erst zweimal das Halbfinale einer WM verpasst.