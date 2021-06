Das Wolfsrudel geht wieder auf die Jagd: 18 Monate nach dem letzten internationalen Wettkampf geht die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft die Mission Titelverteidigung bei der EM-Serie optimistisch an. In dem durch zahlreiche Absagen dezimierten Teilnehmerfeld gilt die als Wolfpack (Wolfsrudel) getaufte Auswahl des Deutschen Rugby-Verbands (DRV) als Mitfavorit. Nach der pandemiebedingten Pause und nur drei Testspielen steht das DRV-Team vor dem Turnierstart allerdings vor einigen Fragezeichen.

"Es gibt keinen Ersatz für Vorbereitungsspiele gegen andere Topnationen. Demnach ist es schwierig einzuschätzen, in welcher Form wir uns derzeit befinden", sagte Bundestrainer Damian McGrath dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Auftakt am Samstag in Lissabon. Die fehlende Spielpraxis soll mit den Grundtugenden der Sportart aufgefangen werden. "Der Zusammenhalt auf und neben dem Platz ist unsere große Stärke", betont der Engländer McGrath: "Wir wollen den Titel erfolgreich verteidigen."

Der Mannschaft um Kapitän Carlos Soteras Merz, die sich 2019 durch einen Sieg gegen Spanien erstmals zum Europameister krönte, werden mit Bastian van der Bosch and Niklas Koch wichtige Spieler auf den Halbpositionen fehlen. Der Kader sei dennoch "breit genug, um auch das ausgleichen zu können", sagte Merz: "Ich denke, wir sind sehr gut vorbereitet."

Insgesamt überwiege bei der zwölf Mann starken Auswahl die "Vorfreude" und, "dass wir uns wieder mit den besten Teams Europas messen können", sagte der Kapitän. Die Tests gegen den wohl größten Konkurrenten Spanien gaben allerdings kaum Aufschluss über den aktuellen Leistungsstand. In drei Vergleichen gab es einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Vor dem ersten Turnierabschnitt in der Gruppe A gegen Litauen, Georgien und den Gastgeber herrscht daher noch "ein Stück weit Unsicherheit."

Die Partien der deutschen Mannschaft am Samstag:

Deutschland - Litauen (12.00 Uhr)

Deutschland - Georgien (14.30 Uhr)

Deutschland - Portugal (17.22 Uhr)

Modus der EM:

Nach der Gruppenphase am Samstag zählt im Anschluss der K.o.-Phase am Sonntag ein Punktesystem, bei dem die Teams je nach Platzierung Punkte erhalten. Dieselbe Prozedur wird auch beim zweiten und letzten Turnier der EM-Serie in Moskau (26./27. Juni) verwendet. Nach den beiden Runden werden die Punkte addiert und der Europameister gekrönt.