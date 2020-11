Die argentinische Rugby-Nationalmannschaft hat mit einem sensationellen Testspielsieg gegen Neuseeland Geschichte geschrieben.

Die Südamerikaner setzten sich im australischen Sydney gegen die legendären All Blacks mit 25:15 durch und feierten ihren ersten Sieg überhaupt gegen die Rugby-Großmacht. Nicolas Sanchez erzielte alle Punkte für die Südamerikaner, die bei der WM 2019 in Japan in der Gruppenphase ausgeschieden waren.

Anzeige

Es war Argentiniens erster Test seit der WM, aufgrund der Coronakrise konnten die Pumas seither kein Spiel bestreiten.

Neuseeland kassierte unterdessen erstmals seit 2011 zwei Niederlagen nacheinander. Bereits in der vergangenen Woche hatte der dreimalige Weltmeister 22:24 gegen Australien verloren.