Seinen ersten Haka wird Anton Segner nie vergessen. "Ich stand mit den anderen weißen Jungs in der letzten Reihe. Es war krass, dort dabei zu sein", sagt das Frankfurter Rugbytalent über jenen Tag, an dem er erstmals für die legendären All Blacks aus Neuseeland auflief.

Nur für die U18-Auswahl zwar, dafür aber vor 10.000 Zuschauern und inklusive des rituellen Kriegstanzes, bei dem traditionell die Maori ganz vorne stehen, die Angehörigen der Ureinwohner. "Das gibt einen ordentlichen Adrenalinschub", sagt Segner.

Der 17-Jährige wurde nach der Begegnung gegen Tonga gleich zum "Man of the Match" gewählt, seine Familie saß auf der Tribüne. Jene Familie, die Segner schon mit 15 Jahren verlassen hatte, um 18.000 Kilometer entfernt Geschichte zu schreiben. In Neuseeland, dem Mekka seiner Sportart, will er Teil der Nationalmannschaft werden, der ruhmreichen All Blacks - und er ist auf einem guten Weg.

Die All Blacks sind das große Ziel

"Wenn ich es schaffen würde, da mal ein Teil von zu sein, wäre das einfach der Hammer. Die All Blacks sind die größte Sportmannschaft der Welt", sagte der 1,90 Meter große und 110 Kilogramm schwere Blondschopf dem SID: "Deutschland kommt für mich nicht mehr in Frage." Das Ziel ist das Team des Rekordweltmeisters.

Wer es zu einem All Black bringt, genießt in Neuseeland Heldenstatus. Genau 1181 Spieler haben bislang das begehrte schwarze Trikot getragen. Seit 1884 wird fein säuberlich die Liste der harten Männer geführt. Seit Beginn des Profizeitalters schafften es erst 18 Ausländer ins Team.

Anton Segner Kapitän am Nelson College

Das Potenzial scheint Segner zu haben. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler schaffte es schnell in die Schulmannschaft des traditionsreichen Nelson College, ist mittlerweile sogar Kapitän - als einziger Ausländer im Team. Nach nicht einmal zwei Jahren in Neuseeland wurde er in die U18-Auswahl der All Blacks berufen. Beim Turnier in Brisbane/Australien trug er erstmals das schwarze Trikot - und erlebte den Haka hautnah mit.

Um für die neuseeländische Nationalmannschaft spielberechtigt zu sein, muss Segner fünf Jahre im Land leben und darf sich höchstens sechs Wochen pro Jahr im Ausland aufhalten. Da er für den Abschluss seiner Mittleren Reife nochmal nach Deutschland zurückkehrte, könnte er laut der Residence Rule frühestens in vier Jahren für das Team seiner Träume auflaufen.

Seit 2017 in Neuseeland

Für Sportdirektor Manuel Wilhelm vom Deutschen Rugby-Verband (DRV) ist der Siebener "eines der größten Talente in Deutschland. Wenn er mal für die All Blacks spielen wird, werden wir uns für ihn freuen und kein weinendes Auge dabei haben."

Anton Segner ist fasziniert vom "Haka", dem berühmten Tanz der All Blacks © Getty Images

Begonnen hat das große Abenteuer im Februar 2017. Dank der Vermittlung seines neuseeländischen Jugendtrainers Tim Manawatu flog Segner mit einem Stipendium das erste Mal um den Globus und wurde erstaunt empfangen: "Da haben natürlich alle Fragen gestellt. Die fanden meine Story aber cool."

Sowieso fühlte sich Segner, der erst mit neun Jahren durch Schulfreunde den Sport entdeckte, gleich wohl: "Rugby ist in Neuseeland nicht nur ein Sport, es ist Teil der Kultur. An jeder Ecke gibt es ein Feld und jedes Kind läuft mit dem Ei unter dem Arm rum", berichtet Segner mit strahlenden Augen - und träumt weiter von der großen Rugby-Welt.