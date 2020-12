Am Mittwochabend wurde Klaus Allofs bei der virtuell durchgeführten DRRV-Jahreshauptversammlung durch die Mitglieder zum Vize-Präsidenten gewählt. Er unterstützt ab sofort Präsident Peter-Michael Endres und Vize-Präsident Albrecht Woeste im Präsidium von Düsseldorfs ältestem Sportverein.

Bereits seit September 2019 ist er Mitglied des Vorstands.

Anzeige

"Als gebürtiger Düsseldorfer und als langjähriger Besucher der Grafenberger Rennbahn, freue ich mich sehr über die Wahl zum Vize-Präsidenten des DRRV. Es ist eine große Ehre und gleichzeitig eine interessante Aufgabe, in Zukunft an der Seite von Herrn P.M. Endres und Herrn A. Woeste intensiv an der Präsidiumsarbeit beteiligt zu sein. Vielen Dank an die Mitgliedern des DRRV für ihr Vertrauen", so Klaus Allofs.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Allofs seit über 40 Jahren passionierter Besitzer

Der 56-fache deutsche Fußball-Nationalspieler und Kapitän der Nationalmannschaft spielte in seiner aktiven Karriere für Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Olympique Marseille, Girondins Bordeaux und Werder Bremen und war über viele Jahre Geschäftsführer der Bundesliga-Klubs Werden Bremen und VfL Wolfsburg.

Seit September 2020 ist er Vorstand für Fußball & Entwicklung, Kommunikation und Corporate Social Responsibility bei Fortuna Düsseldorf.

Klaus Allofs ist schon seit über 40 Jahren dem Galopprennsport als passionierter Besitzer verbunden. Sein bislang erfolgreichstes Pferd ist der Gruppe-I-Sieger Potemkin.