Natürlich wird der Prix de l' Arc de Triomphe am Sonntag in ParisLongchamp umrahmt von einem Programm der Superlative (ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM bei SPORT1).

Sechs weitere Gruppe-I-Rennen sorgen für Hochspannung der besonderen Art. In zwei der Top-Prüfungen sind auch deutsche Pferde am Start.

Die Spitzenstuten steuern den Prix de l' Opera (300.000 Euro, 2.000 m, 5. Rennen um 16.50 Uhr) an. Das Gestüt Ebbesloh hat die von Peter Schiergen trainierte Durance (O. Peslier) im Rennen, die im Großen Preis von Baden als Fünfte trotz eines nicht idealen Rennverlaufs eine ansehnliche Partie lieferte.

Das Gestüt Görlsdorf vertraut auf Tickle Me Green, die im Prix Bertrand de Tarragon völlig unter Wert geschlagen war.

Im Prix de la Foret (210.000 Euro, 1.400 m, 7. Rennen um 17:55 Uhr) greift der "Galopper des Jahres 2019" an – der von Henk Grewe für Darius Racing vorbereitete Rubaiyat (C. Lecoeuvre) war nach einer Pause Dritter im Oettingen-Rennen in Baden-Baden. Die Starterangabe erfolgt am Freitag.