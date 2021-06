Team-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) hat bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve nach dem Grand Prix Special auch den Titel in der Kür gewonnen. In einem Wettbewerb auf Weltklasseniveau bekam "JBW" mit ihrer eleganten Trakehnerstute Dalera 93,025 Punkte und verwies die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg/90,975) mit Bella Rose und Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim/89,775) mit Showtime auf die Plätze.

Bei den Springreitern wurde Tobias Meyer zum ersten Mal deutscher Meister. Der 33-Jährige blieb auf Größter Junge in allen vier Runden fehlerfrei und setzte sich im Stechen gegen Maximilian Weishaupt auf Omerta Incipit durch, den jüngeren Bruder von Vorjahressieger Philipp Weishaupt. Dritter wurde Patrick Stühlmeyer auf Carmina. Weltmeisterin Sabine Blum landete mit ihrem Zweitpferd Cool Hill auf dem achten Platz.

In der Dressur hatte am Donnerstag Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera bereits den Grand Prix, die Qualifikation für den Special, gewonnen und dabei einen deutlichen Abstand zwischen sich und die zweitplatzierte Isabell Werth mit Bella Rose gelegt. In den vergangenen Wochen seit dem Beginn der Grünen Saison hat die langjährige Seriensiegerin Werth bereits einige Male gegen ihre Teamkollegin den Kürzeren gezogen.

Balve war für die Dressurreiter die erste von zwei Olympiasichtungen. Die zweite Sichtung findet vom 24. bis 27. Juni beim Turnier auf dem Schafhof in Kronberg statt. Allerdings dürfte die Mannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) mit Werth, von Bredow-Werndl und Schneider bereits feststehen. In Tokio bilden anders als noch 2016 in Rio nur drei Reiter*innen eine Equipe, es gibt kein Streichresultat, alle Ergebnisse fließen in die Wertung ein.