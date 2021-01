Favorit Face Time Bourbon hat den Prix d'Amerique auf der Trabrennbahn in Vincennes bei Paris gewonnen. Mit Fahrer Björn Goop verwies Face Time Bourbon in dem mit einer Million Euro dotierten wichtigsten Trabrennen der Welt den zweiten Favoriten Davidson Du Pont auf Rang zwei. Dritter nach 2700 m wurde Gu D'heripre. Deutsche Pferde waren nicht am Start.

Face Time Bourbon hatte den Prix d'Amerique bereits im Vorjahr gewonnen. Davidson Du Pont wurde 2020 ebenfalls Zweiter.