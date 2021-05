Die 77. Ausgabe der Vuelta wird im kommenden Jahr in Utrecht beginnen. Das gaben die Veranstalter der Spanien-Rundfahrt am Mittwoch bekannt. In der niederländischen Stadt werden sowohl die Präsentation der Mannschaften als auch das Zeitfahren stattfinden, zudem endet die zweite Etappe in Utrecht. Die Vuelta startet bereits zum zweiten Mal in den Niederlanden, 2009 ging es in Assen los.

Die diesjährige Ausgabe beginnt am 14. August mit einem Zeitfahren in Burgos und führt über 3336,1 km und 21 Etappen nach Santiago de Compostela. Auch für die Schlussetappe am 5. September ist ein Rennen gegen die Uhr geplant.