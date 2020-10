Top-Favorit Primoz Roglic (Slowenien) hat die 10. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und seine Ansprüche auf den Gesamtsieg unterstrichen.

Der Tour-Zweite vom Team Jumbo-Visma setzte sich am Freitag nach 185 km von Castro Urdiales nach Suances durch und schlüpft damit ins Rote Trikot des Führenden: Roglic ist nun exakt zeitgleich mit dem Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), wegen der besseren Einzelergebnisse geht er offiziell als Spitzenreiter ins Wochenende.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auf der 11. Etappe am Samstag sind die Kletterer gefordert. Über 170 anspruchsvolle Kilometer geht es von Villaviciosa nach Alto de la Farrapona, der Sieger wird bei einer Bergankunft ermittelt.

Roglic mit souveränem Sieg

Am Freitag hatten sich auf dem über weite Strecken ebenen Teilstück einige Ausreißer versucht, sie wurden aber allesamt recht schnell wieder gestellt. So lagen die Klassementfahrer in der Spitzengruppe, als das Feld die abschließende Rampe nach Suances erreichte.

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

Etwa 300 Meter vor dem Ziel trat Roglic an und ließ der Konkurrenz keine Chance, letztlich siegte er ungefährdet vor dem Österreicher Felix Großschartner vom deutschen Team Bora-hansgrohe und dem Italiener Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). Carapaz wurde 14. und verlor damit die Gesamtführung.

Pascal Ackermann, Gewinner am Vortag, spielte am Freitag keine Rolle im Kampf um den Tagessieg. Bester Deutscher war Georg Zimmermann (CCC) auf Rang 32, der Augsburger ist auch im Klassement als 25. besser platziert als seine Landsleute.