Der deutsche Radprofi Nikias Arndt hat die achte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und einen der größten Erfolge seiner Karriere gefeiert.

Im strömenden Regen entschied der 27-Jährige vom Team Sunweb den Sprint einer großen Ausreißergruppe klar für sich - erst wenige Kilometer vor dem Ziel in Igualda hatte sich der zuvor abgehängte Arndt wieder an die Spitze herangekämpft.

Anzeige

Den letzten deutschen Etappensieg bei der Vuelta hatte es 2015 durch John Degenkolb gegeben. Für Arndt war es nach einem Etappenerfolg beim Giro d'Italia 2016 der größte Triumph, bei der Tour de France hatte er 2017 einmal den zweiten Platz belegt.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es erneut einen Führungswechsel: Vor der ersten ganz schweren, nur 94,4 Kilometer langen Bergetappe am Sonntag verlor der Kolumbianer Miguel Angel Lopez (Astana) das Rote Trikot an den französischen Mitausreißer Nicolas Edet (Cofidis) und gab es damit bereits zum dritten Mal ab. Lopez kam wie alle Favoriten gut neun Minuten nach dem Sieger mit dem Hauptfeld ins Ziel.